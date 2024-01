Skandaliczne warunki, w jakich żyły koty mieszkańców Żor. Interweniował Pet Patrol. Zobacz zdjęcia OPRAC.: Robert Lewandowski

Trudno opisać to, co musiały czuć zwierzaki żyjące w jednym z domów w Żorach. Gdy do drzwi zapukali wolontariusze rybnickiego Pet Patrolu, po chwili uderzył w nich potworny fetor. Warunki, w których żyły koty były skandaliczne.