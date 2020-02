Smog w Żorach. Drony się nie sprawdziły, ale kontrole są

Kontrole z powodu smogu w Żorach

Żory nie mają Straży Miejskiej, jak sąsiednie miasta, ale to nie oznacza, że nikt nie prowadzi kontroli w zakresie spalanego paliwa w kotłach. Zadanie to realizują urzędnicy żorskiego magistratu oraz pracownicy wynajętej firmy. Do drzwi mieszkańców pukają zwłaszcza w przypadkach ogłoszonego alarmu smogowego.

Co ciekawe, przez jakiś czas w Żorach testowano do kontroli drony. Postanowiono z nich jednak zrezygnować. Co było tego powodem? Mówił o tym na ostatniej sesji Rady Miasta Jacek Pruchnicki, pełnomocnik prezydenta do spraw infrastruktury.