Świąteczne samochody przejechały przez całe Żory. Na rynku czekały na nie tłumy mieszkańców Robert Lewandowski

Już po raz kolejny, ulicami Żor przejechały świąteczne samochody, a to za sprawą stowarzyszenia Race For Victory. Niemal 40 niezwykle udekorowanych samochodów można było zobaczyć w różnych dzielnicach miasta, a na koniec również na rynku. To właśnie tam przez trzy dni odbywał się Jarmark Świąteczny, którego zwieńczeniem był przejazd świątecznych samochodów. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia, który zgromadził tłumy mieszkańców.