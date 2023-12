Tenisiści stołowi przyjadą do Żor. Czeka nas 24. wigilijny turniej dzieci i młodzieży. To największa taka impreza w regionie! OPRAC.: Ireneusz Stajer

Tak było na ubiegłorocznej edycji turnieju wigilijnego tenisa stołowego w Żorach MOSiR Żory Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Dla grających w ping-ponga. MOSiR Żory już po raz 24. zaprasza na Wigilijny Turniej Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym. Co roku, w grudniu do żorskiej hali sportowej przybywają setki miłośników tenisa stołowego, by wziąć udział w Wigilijnym Turniej Dzieci i Młodzieży. W tym roku te niezwykłe zawody odbędą się w środę, 28 grudnia.