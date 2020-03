TOP 10 inwestycji w Żorach w 2020 roku. Miliony złotych, wielkie i mniejsze projekty

Mieszkania czynszowe w Żorach W 2020 roku powinna zakończyć się budowa mieszkań czynszowych na osiedlu Pawlikowskiego (część już jest gotowa). Przypomnijmy, w 2017 roku rozpoczęto budowę 6 bloków z około 420 mieszkaniami. Koszt to ponad 72 mln zł. Projekt nie ma charakteru komercyjnego, lecz będzie stanowił samofinansujący się mechanizm pozwalający na wybudowanie, wynajem i utrzymanie mieszkań. Z założenia projekt nie będzie przynosił zysków, a strumień przychodów będzie w całości kierowany na spłatę zadłużenia zaciągniętego na jego wybudowanie oraz na utrzymanie części wspólnych osiedla. Celem jest stworzenie zasobu mieszkań czynszowych dla rodzin i osób, których dochody przekraczają bardzo niskie progi uprawniające do tej pory do otrzymywania lokalu od miasta, a które nie mogą lub nie chcą zakupić mieszkania z kredytem bankowym. To także oferta dla osób, które chcą się do Żor przeprowadzić. Wówczas warunkiem będzie zameldowanie się w mieście, rzeczywiste zamieszkiwanie w wynajętym mieszkaniu oraz płacenie w Żorach podatków. Najemca będzie miał prawo wykupu mieszkania od Gminy Miejskiej Żory po preferencyjnej cenie po upływie okresu finansowania. Chętni do przystąpienia do Programu muszą wykazać się zdolnością płatniczą do regulowania czynszu.

Wojciech Wojciechowski