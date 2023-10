Trwają remonty w żorskich szkołach. Miasto pozyskało na ten cel 30 milionów złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład

- Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do nauki i zabawy jest jednym z naszych priorytetów. Nakłady na edukację to ogromna część miejskiego budżetu, jednak mamy poczucie, że są to bardzo dobrze wydane pieniądze. Co ważne, skutecznie pozyskujemy środki zewnętrze na ten cel, dzięki czemu możemy prowadzić wiele ważnych prac w szkołach i przedszkolach – podkreśla Waldemar Socha, prezydent miasta Żory.