Tygodniowy przegląd prasy 11.02.2024: Żory, 4.02-10.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Żor

NIE MAMY JUŻ CZASU DO STRACENIA. Wywiad z Michałem Urgołem, pomysłodawcą kampanii społecznej #Porozmawiajmy o Jastrzębiu-Zdroju. Rozmawiał Krzysztof Jabłczyński

Absurdalne zdaniem rolników wymogi unijnego Zielonego Ładu i nadmierny napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy to główne powody trwającego 9 lutego strajku generalnego. W Polsce trwa protest na drogach i w centrach miast. Zobacz, z jakimi hasłami na ciągnikach rolnicy wyruszyli na manifestacje i pierwsze zdjęcia ze strajku.

Oto zakochani z Żor! W związku ze zbliżającymi się Walentynkami, powstał plebiscyt na najsympatyczniejszą parę zakochanych w mieście. Spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą ich zdaniem najfajniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią też na okładkę Dziennika Zachodniego!