W Rogoźnej powstaje nowe rondo. Ma poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu. Kierowcy muszą jednak liczyć się z utrudnieniami

W Żorach-Rogoźnej budują nowe rondo

Ruszyła długo oczekiwana budowa ronda w Żorach-Rogoźnej. Nowe rondo powstanie na styku ulic Wodzisławskiej i Rolniczej. Wraz z nim wybudowane zostaną drogi łączące ulicę Wodzisławską z ulicą Wileńską, które ułatwią komunikację mieszkańcom Osiedla Europejskiego i okolicznych zabudowań. Ponadto powstanie łącznik pomiędzy nowym odcinkiem drogi a istniejącą ulicą Szymanowskiego. Zdaniem prezydenta Żor, z uwagi na nowo powstające osiedla, konieczna jest rozbudowa infrastruktury drogowej w tej części Żor.

- W dzielnicy Rogoźna w ostatnich latach powstało wiele nowych domów i znacznie przybyło mieszkańców. Mamy tu całe nowe osiedla. Jestem przekonany, że budowa nowych dróg i połączenie ich poprzez rondo z ulicą Wodzisławską znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort życia naszych mieszkańców – mówi Waldemar Socha, prezydent miasta Żory.

Dzięki realizowanej inwestycji, kierowcy będą mieli łatwiejszą możliwość skrętu w kierunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 i północnej części dzielnicy Rogoźna. Nowe rondo ma pozwolić, by kierujący mogli sprawnie i bezpiecznie dojeżdżać do swoich domów znajdujących się w południowej części tej dzielnicy. Budowa nowej drogi pozwoli też zmniejszyć ruch na ulicach Chopina, Wieniawskiego czy Drwali, co bez wątpienia jest dobrą informacją dla mieszkających tam osób.