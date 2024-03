Tak będzie wyglądała nowa remiza OSP Żory. "Strażacy doczekają się jej już niebawem"

Tak będzie wyglądała nowa remiza OSP Żory

Przy ulicy Ogniowej, tuż obok remizy Państwowej Straży Pożarnej, ma powstać nowy budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Żory. To jedna z sześciu tego typu jednostek w mieście, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2023 roku, jednostka ta brała udział w aż 98 wyjazdach, co dało jej 70 miejsce na niemal 900 OSP działających w województwie śląskim. Jak informuje miasto Żory, strażacy OSP Żory aż 119 razy brali udział w akcjach profilaktycznych, zabezpieczeniach imprez i różnych innych działaniach, wspierających mieszkańców Żor.