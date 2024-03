W Żorach była kopalnia. Teraz będzie ekologiczna żywność i nowe miejsca pracy. To rewolucyjny pomysł na rewitalizację os. Gwarków ZDJĘCIA

Projekt ten budzi ogromne zainteresowanie w skali całej Unii Europejskiej, dlatego też Żory, jako jedyne miasto w Polsce, zostało wybrane do udziału w unijnym programie, dotyczącym nowoczesnego rolnictwa. Co ważne, UE dofinansuje realizację tego przełomowego przedsięwzięcia. Projekt jest bowiem przewidziany do dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w wysokości aż 102,6 mln zł – znalazł się na liście projektów kluczowych kontraktu programowego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Ireneusz Stajer