Żory pionierem w polskiej energetyce! Będą produkowali tani prąd i ciepło! Miasto postawiło na unikalną technologię geotermalną ZDJĘCIA

Geotermia szansą na samowystarczalność energetyczną Żor

Ostatnie lata przyniosły duże podwyżki cen na rynku energii, co niepokoi zarówno odbiorców indywidualnych, jak i biznesowych. Wzrost kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej przekłada się na ceny towarów i usług, a skutki wysokiej inflacji boleśnie odczuwa każdy z nas. By temu przeciwdziałać konieczna jest transformacja energetyczna oraz wykorzystanie lokalnego potencjału do produkcji tańszej energii elektrycznej i cieplnej. Władze Żor mają pomysł jak to zrobić! Rozwiązaniem będzie odnawialne źródło energii, jakim jest geotermia.