W żorskich przedszkolach już prowadzą nabór na rok szkolny 2022/23. Na razie mogą zgłaszać się dzieci kontynuujące naukę w przedszkolach

Wprawdzie kolejny rok szkolny, szczególnie w głowach uczniów jest jeszcze bardzo odległy, to są już osoby, które powoli o nim myślą. Mowa tutaj zwłaszcza o rodzicach dzieci w wieku przedszkolnym, które chcą, żeby ich pociechy rozpoczęły lub kontynuowały naukę w przedszkolu.

W Żorach rodzice, których dzieci już uczęszczają do przedszkoli do 21 lutego mają czas na potwierdzenie woli kontynuowania nauki ich dziecka w przedszkolu. Żeby to zrobić, muszą złożyć deklarację o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola.

Więcej do zrobienia będą za to mieli rodzice dzieci, którzy swoje pociechy od września poślą do przedszkola dopiero po raz pierwszy. Co prawda dla nich nabór rozpocznie się dopiero 1 marca - potrwa przez dwa tygodnie, do 15 marca - jednak wymaga on o wiele więcej pracy.