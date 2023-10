Wybory parlamentarne 2023. W Żorach w obwodzie nr 1 większa liczba osób przyszła po mszy św. Głosowanie potrwa do godziny 21 ZDJĘCIA

Przypomnijmy, że w okręgu wyborczym 30 do Sejmu uprawnieni mieszkańcy wybierają dziewięciu posłów. Obejmuje on powiaty mikołowski, rybnicki, wodzisławski oraz Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i właśnie Żory. Zarejestrowano tutaj osiem komitetów wyborczych. Ostatecznie jednak na karcie znaleźli się kandydaci siedmiu ugrupowań. W piątek 13 października, rozwiązał się bowiem jeden z z nich. W okręgu 72 do Senatu, obejmującym powiaty raciborski, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój i Żory, kandyduje czworo polityków. Mandat zdobędzie tylko jeden, ten który zdobędzie największą liczbę głosów.

Ireneusz Stajer