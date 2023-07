Wymiana solanki w tężni solankowej w Żorach. Obiekt będzie nieczynny

W najbliższy wtorek i środę, czyli od 11 do 12 lipca, obiekt tężni solankowej w żorskim Parku Cegielnia będzie nieczynny i wyłączony z użytkowania z powodu przerwy technologicznej. To standardowa procedura, która cyklicznie odbywa się w tego typu obiektach. Od czwartku 13 lipca, obiekt znów będzie dostępny dla mieszkańców.

Otwarcie tężni solankowej w Żorach

Żorska tężnia solankowa znajduje się w Parku Cegielnia i cieszy mieszkańców regionu od ponad miesiąca. Imponujący obiekt o wysokości 7 metrów, ma aż 30 metrów średnicy.

To co wyróżnia żorską tężnię solankową wśród innych, podobnych obiektów to taras widokowy, z którego można podziwiać okolicę. To równocześnie jedna z największych tężni solankowych w regionie, w której znalazło się również miejsce na multimedialną fontannę. A ta, ku uciesze mieszkańców zapewnia efekty świetlne i dźwiękowe.

Więcej na temat tężni można przeczytać tutaj: Żory: Tężnia solankowa już otwarta!