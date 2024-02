Zima zostawiła dziury w drogach. Wiedzą o tym w Żorach i ruszyli do łatania

To nie jest łatwy okres dla kierowców, którzy poruszają się po drogach w regionie. Zmienne temperatury oraz niska jakość wielu nawierzchni drogowych doprowadziła do sytuacji, że gdy stopniał śnieg, na drogach pojawiły się dziury. W tym roku jest ich wyjątkowo dużo. Także w Żorach kierowcy narzekają na liczne ubytki w jezdniach, co powoduje konieczność omijania dziur. Problem w tym, że omijając jedną, można wpaść w drugą.