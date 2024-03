Zmiany kadrowe wśrod dzielnicowych w Żorach. Sprawdź kto teraz jest twoim dzielnicowym

Zmiany kadrowe wśród dzielnicowych w Żorach

Od 27 lutego, aspirant sztabowy Andrzej Staroszczuk, dotychczasowy dzielnicowy rejonu nr 9 objął funkcję kierownika rewiru dzielnicowych. Od tego dnia, młodszy aspirant Leszek Niesporek objął swoim nadzorem rejon nr 9, który obejmuje: os. Korfantego (bloki 1-6), ul. Nową, ul. Osińską (numer 1 oraz numery parzyste od 2 do 60 do Al. Zjednoczonej Europy), ul. Kościuszki (numery: 29, 31, 33), Kleszczów — obszar od ul. Mickiewicza, Zostawa, Wyzwolenia (nieparzyste numery od 1 do 169, parzyste od 2 do 14), ul. Kleszczowską (parzyste do numeru 4 do lasu Dębina), Kleszczówkę od ulicy Mikołowskiej DK-81 (numery parzyste) z ul. Leśną, ul. Rybną do lasu Dębina.

Z kolei od 1 marca, asp. Piotr Wlazło objął swoim nadzorem rejon nr 11, który obejmuje: os. Sikorskiego (od 14 do 32A i 36), os. Sikorskiego w obrębie ul. Al. Zjednoczonej Europy, Osińskiej 66, ul. Wolontariuszy, ul. Za Targiem, Skwer Europejski, Pasaż Otto Sterna, PU-15, Al. Jana Pawła II (numery 41,45,47), ulicę Promienną (numery 1 i 4), ROD Zielony Jar, Osiny - w obrębie ul. Okrężnej, ul. Głównej (numery parzyste od 2 do 184), Aleję Jan Pawła II.