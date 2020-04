Żorski Patrol Obywatelski: Mieszkańcy uszyli 350 maseczek ochronnych dla szpitala w Żorach #zarażamydobrem

Żorski Patrol Obywatelski szyje maseczki ochronne

Wolontariusze Żorskiego Patrolu Obywatelskiego nie zwalniają tempa. Panie uszyły 350 maseczek ochronnych, które w weekend trafiły do Szpitala Miejskiego w Żorach.

Pogotowie krawieckie w ramach Żorskiego Patrolu Obywatelskiego cały czas potrzebuje wsparcia. Panie przyjmą każdą ilość gumek, tasiemek, tkanin (bawełny). Wspaniałych osób i maszyn do szycia nie brakuje. Problem bywa z materiałami. Wiele firm, przedsiębiorców i prywatnych posłów stanęło na wysokości zadania i dostarczyli potrzebne produkty.

Materiały można dostarczać do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach od poniedziałku do piątku w godz.8 do 16.

- Prosimy o przychodzenie w maseczkach i rękawiczkach, wszystkie przedmioty odbieramy uchylając drzwi. Wejście do środka nie jest możliwe. Drzwi i klamki są bardzo często dezynfekowane - przyznają wolontariusze.

Żorski Patrol Obywatelski pomaga seniorom

W obliczu trudności, związanych z epidemią koronawirusa szczególnie ważna jest solidarność oraz wzajemne wsparcie. W Żorach jest wielu ludzi, którzy bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym. Najważniejszą inicjatywą, związaną z pomocy seniorom, osobom przewlekle chorym oraz z niepełnosprawnościami jest Żorski Patrol Obywatelski, w którym udział zgłosiło wielu mieszkańców naszego miasta. Coraz chętniej z jego usług korzystają osoby, które w obawie przed koronawirusem pozostają w domach.