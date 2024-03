Żorskie Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kandydatów. O fotel prezydenta powalczy Daniel Wawrzyczek. Poznaj kandydatów PiS ZDJĘCIA

„Nieprzerwanie od 2006 roku przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości pracują na rzecz rozwoju Żor w Radzie oraz Urzędzie Miasta Żory, a także w Sejmiku Śląskim. Był to okres realizacji ważnych inwestycji oraz wprowadzenia wielu programów społecznych, których byliśmy inicjatorami. Dzięki merytorycznej współpracy był to czas intensywnego i zrównoważonego rozwoju naszego miasta. To właśnie dlatego coraz więcej ludzi chce mieszkać w Żorach, widząc tutaj swoje miejsce na ziemi” – pisze KW PiS w Żorach.

Jak dodaje, „7 kwietnia 2024 r. z poczuciem dobrze wypełnionej misji przystępujemy do wyborów samorządowych gotowi, by dalej wspólnie budować nasze Żory. Wśród nas są doświadczeni samorządowcy, społecznicy, osoby aktywne w swoich środowiskach oraz młodzi ludzie pełni zapału i entuzjazmu. Wszyscy dobrze znamy nasze miasto, jego codzienne problemy i wyzwania na przyszłość. Zobowiązujemy się do ciężkiej pracy na rzecz dalszego rozwoju Żor i wzięcia odpowiedzialności za przyszłość naszej małej ojczyzny.”