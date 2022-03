Żory: żartowniś podpalił toi-toia. Przenośna toaleta stała na osiedlu Księcia Władysława. Służyła za wychodek robotnikom budującym domy

To była jedna z najbardziej nietypowych interwencji żorskiej straży pożarnej, ale skoro był pożar, to bez względu na to, co się paliło, strażacy ruszyli żeby ugasić ogień. W poniedziałek, 14 marca, około godziny 18:15 na osiedlu Księcia Władysława wybuchł pożar... toi-toia.

"Przyjedźcie natychmiast! Przy bloku nr 10 pali się toi-toi. Jest już cały w ogniu" - usłyszał w słuchawce dyżurny żorskiej straży pożarnej.

Gdy strażacy przybyli na miejsce z przenośnej toalety niewiele już zostało. - Plastik stopił się w całości - tłumaczy mł. bryg. Krzysztof Kuś, oficer prasowy KM PSP w Żorach, który dodaje, że działania strażaków polegały na ugaszeniu tego, co wcześniej było toi-toiem.

Uczestniczący w akcji na os. Ks. Władysława strażacy nie mają wątpliwości, że toi-toi został podpalony. Najprawdopodobniej był to głupi wybryk jakiegoś żartownisia. I chociaż miało być zabawnie, podpalacz musi się teraz liczyć z konsekwencjami swojego postępowania. Ustaleniem jego tożsamości zajmuje się już policja.



Straty w pożarze toi-toia oszacowano na pięć tysięcy złotych. Z przenośnej toalety korzystali robotnicy, którzy pracują przy budowanych w pobliżu bloków domach jednorodzinnych.