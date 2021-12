Żorzanki mogą się przebadać. Na żorskim rynku stanął mammograf. Mieszkanki Żor w wieku 50-69 lat mogą bezpłatnie zbadać swoje piersi

Przez niespełna tydzień, zupełnie za darmo mieszkanki Żor będą mogły w zasadzie nie ruszając się z domu wykonać ważne badania. Na żorskim rynku stanął mammograf, w którym żorzanki mogą zbadać swoje piersi.

Badania w mammobusie na rynku w Żorach będą przeprowadzane od 1 do 6 grudnia. W ciągu pierwszych dwóch dni "postoju" mammobusa badania będą się odbywać w godzinach od 10:00 do 17:00. Później, od 3 do 6 grudnia w godzinach 8:30-15:30.