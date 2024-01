Amfiteatr w Żorach wciąż rodzi sporo pytań. "Nie jest wykorzystywany zgodnie z założeniami" Robert Lewandowski

ŻORY. Ile imprez i wydarzeń odbyło się na terenie amfiteatru w Żorach? Ile wyniosły jego koszty utrzymania? Jakie działania zostały i zostaną podjęte, by inwestycja kosztująca blisko 3 mln zł w pełni służyła mieszkańcom miasta? To tylko część pytań, które radni z Żorskiej Samorządności zadali prezydentowi miasta. Wokół amfiteatru pojawia się bowiem sporo wątpliwości zarówno wśród radnych, jak i mieszkańców, którzy wielokrotnie podkreślali, że miejsce to nie jest w pełni wykorzystywane.