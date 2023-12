Bardzo wysokie mandaty za zaśnieżony samochód. Kierowcy wciąż lekceważą ten przepis. O czym musimy pamiętać zimą na drogach?

Pierwszy śnieg i kierowcy już mają problemy

O bezpieczeństwie przypominają także żorscy policjanci. Asp. Marcin Leśniak zwraca uwagę, że kierujący powinni dostosowywać prędkość do warunków atmosferycznych. - To fundamentalna zasada bezpiecznej jazdy, nie tylko zimą - mówi.

- Należy zadbać o opony, abyśmy w nadchodzącym sezonie korzystali z odpowiednich do zimowych warunków opon. Trzeba kontrolować oświetlenie, bo zimą żarówki częściej się przepalają, a przed rozpoczęciem jazdy należy odśnieżyć pojazd. To podstawowe zasady, bez których nie powinniśmy ruszać w drogę - mówi st. sierż. Szymon Muras, z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

Pierwsze dni zimowej aury pokazały, że nie wszyscy kierowcy odpowiednio przygotowali się do nadchodzącej zimy. Wystarczyły pierwsze, silniejsze opady śniegu, by pojawiły się liczniejsze kolizje i wypadki. A tymczasem wystarczy zastosować się do kilku podstawowych zasad, dzięki którym na drogach byłoby zdecydowanie bezpieczniej.

Zimowe opony. Nie są wymagane przez prawo, ale zwiększają bezpieczeństwo

Kierowcy powinni pamiętać również o wymianie opon na zimowe. To już właściwie ostatni moment by to zrobić. Choć wymiana opon na zimowe w Polsce nie jest obowiązkowa, to bez wątpienia takie opony zdecydowanie lepiej sprawdzą się na oblodzonej lub zaśnieżonej drodze.