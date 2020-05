Bażanciarnia w Rogoźnej to ruina. Dawniej tętniła życiem. Przyjeżdżał nawet Edward Gierek

Miejscowi nie mają problemu z odpowiedzią. Zwłaszcza ci starsi. Przed laty przy ulicy Bażanciej w Rogoźnej była... bażanciarnia. Funkcjonowała od lat 60 XX wieku. Były woliery, inkubatornie do wylęgu młodych bażantów. Z czasem powstawały kolejne budynki. Mieściły się w nich nie tylko pomieszczenia gospodarcze , ale także biura. Co ciekawe, na potrzeby kompleksu wybudowano nawet generator. Dodatkowe źródło zasilania w czasie awarii było bezcenne.

- Co tutaj było? - często pytają.

W lesie Klajok położonym kilka kilometrów od centrum Żor do dziś można dostrzec popadające w ruinę budynki z zapadającymi się do środka dachami. Przypadkiem trafiają tam rowerzyści podczas wycieczek i z ciekawością przyglądają się rozpadającym się budowlom.

Był to jeden z najbardziej znanych tego typu kompleksów w Polsce. W czasach świetności bażanciarni zjeżdżali do niej tacy dygnitarze jak Jerzy Ziętek - wojewoda katowicki w latach 1973-1975, a nawet sam Edward Gierek w latach 1970–1980 I sekretarz KC PZPR. Do ośrodka przyjeżdżali nawet działacze komunistyczni ze Związku Radzieckiego.

Teren położony w lesie o powierzchni 33 hektarów był ogrodzony. Była też straż uzbrojona w broń myśliwską. Nic dziwnego, że wokół miejsca narosło wiele legend i mitów. Po co takie środki ostrożności? Ze względu na dygnitarzy? Wszystko podyktowane było przede wszystkim bezpieczeństwu ptaków. Strażnicy mogli strzelać do... bezpańskich psów i kotów, lisów oraz innych drapieżników. Chodziło o to, żeby nic nie zagroziło bażantom, od jajek aż po dorosłe ptaki. W najlepszym okresie było tam kilkadziesiąt tysięcy bażantów różnych odmian.