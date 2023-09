Brawa dla śląskiej fryzjerki! Alicja Glos-Krawczyk z Żor jedyną Polką na London Fashion Week!! Zobacz WIDEO i ZDJĘCIA

Zobacz zdjęcia -kliknij TUTAJ!

Alicja Glos-Krawczyk pracowała dla czołowych dizajnerów świata

Impreza przyciąga uwagę przyszłych klientów, redaktorów naczelnych magazynów mody, światowe media, gwiazdy show biznesu oraz potentatów przemysłu rozrywkowego. Team, do którego w Londynie należała Alicja Glos-Krawczyk i jedyny mężczyzna Polak w tym gronie Daniel Gryszka z Warszawy, składał się z 12 osób i czesał modelki do czterech pokazów. Zaprezentowali fryzury od bardzo prostych do bardzo awangardowych. Stylistkę z Żor nominowała co udziału w pokazach firma Schwarzkopf.