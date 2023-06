Co dalej z ograniczeniem ciszy nocnej na Starym Mieście w Żorach? Zebrano ponad 2 tys. podpisów

Ograniczenie ciszy nocnej na Starym Mieście w Żorach?

Teraz ruch po stronie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

We wtorek 20 czerwca, petycja została oficjalnie złożona w Urzędzie Miasta w Żorach. W ciągu najbliższych trzech miesięcy, pismo ma rozpatrzyć Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja oceni petycję zarówno pod względem formalnym i merytorycznym. To właśnie od tej decyzji będzie zależał dalszy los pomysłu młodych żorzan, popartych przez znaczną liczbę mieszkańców.

- Cieszę się z aktywności młodych ludzi w Żorach. Z drugiej strony jako radni, władze miasta, musimy szukać kompromisu. W przeciwieństwie do wielu miast nasz rynek jest zamieszkany przez mieszkańców. Musimy spróbować znaleźć gdzieś kompromis pomiędzy interesami mieszkańców miasta, którzy chcą aby rynek żył, był bardziej otwarty a tymi, którzy chcą przychodzić na rynek i spędzać tu czas spokojnie. To jest kwestia wyważenia tych interesów - mówi Piotr Kosztyła, przewodniczący Rady Miasta, na ręce którego złożono petycję.

- Dzięki temu miasto zwiększy swoje dochody poprzez wzrost przychodów z podatku dochodowego, dzięki większym zarobkom lokali gastronomicznych oraz wpływom z koncesji. Uważamy, że zmiana ta jest istotna i zasadna, by żorskie Stare Miasto odżyło i znowu było pełne mieszkańców, szczególnie wieczorami - dodaje autor petycji.

Skrócenie ciszy nocnej ma również zachęcić przedsiębiorców, by otwierali nowe lokale w rejonie żorskiego rynku. A zainteresowanie sprawą wśród właścicieli lokali gastronomicznych i usługowych jest spore, co pokazuje chociażby liczba podmiotów, które przyłączyły się do akcji.

Jak podkreślają młodzi żorzanie, wielu z nich podczas wolnych weekendów wybiera się do ościennych miejscowości, by tam spędzać czas ze znajomymi. - W Żorach to właściwie niemożliwe - słyszymy. Zdaniem organizatorów akcji, mieszkańcy, którzy kończą pracę wieczorem i chcą pójść na rynek, by coś zjeść lub czegoś się napić, rezygnują, gdy widzą, że o godzinie 22.00 większość lokali jest zamknięta. Dlatego wolą od razu ruszyć do Katowic czy Rybnika.