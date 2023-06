"Chcemy skrócenia ciszy nocnej na Starym Mieście w Żorach". To propozycja młodych mieszkańców miasta, by ożywić żorski rynek i okolice

- Ograniczenie ciszy nocnej - zarówno w tygodniu jak i w weekendy - spowoduje otworzenie miasta na nowe możliwości i spowoduje, że będą się rozwijały i otwierały nowe lokale gastronomiczne - mówi Olivier Glos-Krawczyk, który jest autorem petycji o skrócenie ciszy nocnej na Starym Mieście w Żorach. Młodzi żorzanie podkreślają, że ograniczenie ciszy nocnej pozwoli na ożywienie rynku i okolicznych uliczek, co przyniesie korzyści zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców, ale i dochodów dla samego miasta.

Młodzi mieszkańcy Żor chcą ograniczenia ciszy nocnej w rejonie Starego Miasta

Maksymalnie sześciogodzinna cisza nocna na Starym Mieście w Żorach? To propozycja młodych mieszkańców miasta, którzy stworzyli specjalną petycję do władz miasta, dotyczącą ograniczenia ciszy nocnej. Młodzi żorzanie podkreślają, że pozwoli to na ożywienie rynku i jego okolic. - Kocham moje miasto i bardzo chciałbym, żeby było pełne życia. Aby rynek wreszcie odżył i mieszkańcy chcieli odwiedzać to miejsce. Zauważyliśmy, że od momentu zakończenia budowy fontanny, w szczególności w czasie weekendów, pojawia się na nim coraz więcej mieszkańców. Jednak przez to, że obecnie cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22, to restauracje i ogródki gastronomiczne zamykają się właśnie o tej godzinie - mówi Olivier Glos-Krawczyk, autor petycji. Zdaniem organizatora akcji, skrócenie ciszy nocnej pozwoli na wydłużenie działalności lokali gastronomicznych na Starym Mieście, co przyniesie korzyści zarówno dla samych przedsiębiorców, jak i mieszkańców miasta, którzy zyskają miejsca, gdzie będą mogli spędzać wieczory ze znajomymi w rejonie żorskiego rynku. A przez proponowaną przez młodych żorzan zmianę, mają zyskać również dochody miasta.

- Dzięki temu miasto zwiększy swoje dochody poprzez wzrost przychodów z podatku dochodowego, dzięki większym zarobkom lokali gastronomicznych oraz wpływom z koncesji. Uważamy, że zmiana ta jest istotna i zasadna, by żorskie Stare Miasto odżyło i znowu było pełne mieszkańców, szczególnie wieczorami - dodaje autor petycji. Skrócenie ciszy nocnej ma również zachęcić przedsiębiorców, by otwierali nowe lokale w rejonie żorskiego rynku. A zainteresowanie sprawą wśród właścicieli lokali gastronomicznych i usługowych jest spore, co pokazuje chociażby liczba podmiotów, które przyłączyły się do akcji. To już 20 takich podmiotów, zaś pod samą petycją podpisują się dziesiątki mieszkańców Żor. Liczba ta ciągle rośnie.

"Młodzież chce wybierać Żory, nie Rybnik czy Katowice"

Jak podkreślają młodzi żorzanie, wielu z nich podczas wolnych weekendów wybiera się do ościennych miejscowości, by tam spędzać czas ze znajomymi. - W Żorach to właściwie niemożliwe - słyszymy. Zdaniem organizatorów akcji, mieszkańcy, którzy kończą pracę wieczorem i chcą pójść na rynek, by coś zjeść lub czegoś się napić, rezygnują, gdy widzą, że o godzinie 22.00 większość lokali jest zamknięta. Dlatego wolą od razu ruszyć do Katowic czy Rybnika.

- Żory nie powinny odstawać od miast ościennych, bo dziś wielu młodych ludzi wybiera właśnie Rybnik czy Katowice, by tam spędzać wieczory. Chcemy, by właśnie tutaj tętniła kultura, tętniło życie i były organizowane wydarzenia kulturalne - mówi Daria Najberg, mieszkanka Żor. Zgodnie z petycją, cisza nocna powinna zostać ograniczona do godzin między 24:00 a 6:00 od niedzieli do czwartku, zaś w weekendy od 2:00 do 6:00. Ograniczenie to miałoby dotyczyć rejonu Starego Miasta, czyli obszaru otoczonego ulicami Męczenników Oświęcimskich, św. Augustyna Biskupa i Ogrodowej, a także nieruchomościami graniczącymi z ulicami Górne Przedmieście. Ograniczenie ciszy nocnej nie dotyczy prowadzenia prac remontowych, konserwacyjnych i innych prac technicznych.

Gdzie podpisać petycję?

Petycję można podpisywać zarówno w lokalach gastronomicznych i usługowych zlokalizowanych na terenie Żor, ale i w formie online, wchodząc na stronę: www.petycjeonline.com/ozywmy-zorski-rynek#form.

Lista miejsc, gdzie można podpisać petycję: Szeroka Bistro

Zymft

Nazar Kebab

Wheelburger

Malowana Kawa

Salon Fryzjerski Glos

Kronika Naleśnika

Bryzol

Bro Burger

Wilczy Kieł

Cafe Pizza Italiana

Origami Sushi

Mashu Sushi

Salon Fryzjerski Alicja Glos-Krawczyk&Hairteam

ARTE Studio

Żabka na ul. Szeptyckiego

Żabka na ul. Moniuszki

-Fabryka Formy w Żorach

Ozi Bar

Studio Jogi Ahimsa w Żorach. Czy petycja zostanie uznana przez władze miasta? Do sprawy będziemy wracali.