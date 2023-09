Czy w Żorach powstanie nowe boisko piłkarskie? MOSiR zachęca do głosowania. Sprawdź na jakie projekty można głosować w budżecie obywatelskim

Jeszcze do 2 października można oddawać głosy na wybrane projekty, w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Każdy żorzanin dysponuje 1 głosem, który może oddać albo papierowo – wrzucając wypełnioną i podpisaną kartę do głosowanie do urny w jednym z punktów głosowania albo elektronicznie, przez specjalną stronę. Sprawdź listę projektów.

Żorski Budżet Obywatelski 2024. Głosowanie trwa

W ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2024, mieszkańcy miasta zgłosili aż czternaście projektów, z czego tylko jeden został oceniony negatywnie. Wszystkie zostały sprawdzone przez Zespół Weryfikujący, powołany przez Waldemara Sochę, prezydenta miasta Żory. W Żorskim Budżecie Obywatelskim 2024 mieszkańcy miasta mogli zgłaszać projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które skierowane są do ogółu mieszkańców. Szacunkowa wartość zgłaszanego projektu musiała wynosić co najmniej 100 000 zł, a jednocześnie nie mogła przekraczać kwoty przeznaczonej na ŻBO czyli 2 500 000 zł. Wiele ze zgłoszonych projektów dotyczy kultury i sportu, co pokazuje aktualne potrzeby mieszkańców Żor. - Mamy aż trzy projekty związane z boiskami sportowymi. Pojawił się również bardzo ciekawy projekt edukacyjny "Przystanek Bażanciarnia". To duży projekt związany z plenerową pracownią edukacyjną, która może się znaleźć na zaniedbanym dziś terenie Bażanciarni. Mamy również mnóstwo mniejszych projektów, w tym bieżnię lekkoatletyczną czy projekty związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym - wylicza Adrian Lubszczyk.

MOSiR i inni zachęcają do głosowania. Oto opis pierwszych 4 projektów

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach-Roju, zachęcają do głosowania na projekt dotyczący nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla tej jednostki, z myślą o bezpieczeństwie wszystkich mieszkańców. To projekt nr 1.

- Nowy samochód to przede wszystkim nowe możliwości - lepszy i sprawniejszy sprzęt, szybszy dojazd na miejsce zdarzenia oraz znaczna poprawa bezpieczeństwa. OSP to nie tylko ochrona przeciwpożarowa. Spotykacie nas często na festynach, imprezach charytatywnych i wszędzie tam, gdzie możemy nieco uszczęśliwić najmłodszych. Zorganizowaliśmy wielki turniej UNO, regularnie odwiedza nas też Św. Mikołaj. Zapału mamy więc sporo, nieco gorzej ma się nasz obecny sprzęt. Prosimy Was zatem o oddanie głosu na nasz projekt - zachęcają strażacy.

Niezwykle ciekawie prezentuje się również projekt "Przystanek Bażanciarnia - Leśna Akademia". Celem projektu nr 2 jest przywrócenie danego blasku lasu Klajok, który położony jest na granicy Rogoźnej i Roju. Jak informuje wnioskodawca, drugim celem jest wyburzenie ruin, aby nie stwarzały zagrożenia osób tam przebywających. Aktualnie na nieruchomości znajdują się ruiny po starej bażanciarni, które odstraszają od spacerów w tym pięknym miejscu. Stare budynki i budowle są w bardzo złym stanie technicznym co powoduje zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających tam osób. Jednocześnie ich tajemniczość zachęca okoliczne dzieci i młodzież do ich eksplorowania, co stanowi potencjalne zagrożenie dla ich zdrowia.

- Trzecim celem jest stworzenie „PRZYSTANKU BAŻANCIARNIA – LEŚNA AKADEMIA”, dzięki której dzieci z pobliskich szkół (SP 8 oraz SP 11) będą mogły odbywać lekcje w harmonii z naturą. Chcemy, aby w miejscu ruin stanęła nowoczesna strefa nauki zawierająca elementy edukacyjne jak również opowiadająca o historii tej części miasta. Na pozostałej części terenu chcielibyśmy aby w przyszłości powstała strefa wypoczynku dla mieszkańców miasta Żory, tak aby mogli spędzić trochę wolnego czasu w plenerze. Do tworzenia kolejnych etapów Przystanku Bażanciarnia planujemy skorzystać z funduszy Śląskiego Budżetu Obywatelskiego oraz ŻBO - czytamy w opisie projektu.

Na uwagę zasługuje również projekt dotyczący zwiększenia bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Żor oraz stworzenie aktywnej przestrzeni dla lokalnej społeczności poprzez budowę drogi asfaltowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w dzielnicy Żory – Kleszczów ( rejon ulic Srebrna, Szafirowa, Diamentowa i Kujawska). To projekt nr 3.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca z kolei do głosowania na projekt ogólnomiejski, dotyczący budowy nowego boiska piłkarskiego. Boisko miałoby powstać w miejscu istniejącego treningowego boiska bocznego, w obrębie Stadionu Miejskiego. Jak czytamy w materiale zachęcającym do głosowania, w ramach projektu miałaby zostać zrealizowana wymiana nawierzchni na sztuczną trawę nowoczesnej generacji, do użytku przez cały rok. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do boiska ze sztuczną nawierzchnią przez okres całego roku dla mieszkańców, instytucji, klubów i stowarzyszeń sportowych. To projekt nr 4.

Projekty zgłoszone do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2024

Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach-Roju - Wartość: 450 000,00 zł,

Przystanek Bażanciarnia – Leśna Akademia - Wartość: 1 582 627,12 zł,

Zwiększenie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Żor oraz stworzenie aktywnej przestrzeni dla lokalnej społeczności poprzez budowę drogi asfaltowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w dzielnicy Żory – Kleszczów (rejon ulic Srebrna, Szafirowa, Diamentowa i Kujawska) - Wartość: 1 550 000,00 zł,

Nowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przy Stadionie Miejskim w Żorach - Wartość: 2 049 999,18 zł,

„Bezpieczna droga do szkoły – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Pukowca” - Wartość: 500 000,00 zł,

Nowe boisko piłkarskie ze sztuczną trawą na starym boisku LKS Rój - Wartość: 2 476 000,00 zł,

Budowa bieżni lekkoatletycznej 4-torowej, do biegu na 60 m z rozbiegiem skoku w dal wraz z piaskownicą przy Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Żorach - Wartość: 244 005,92 zł,

Budowa Bike Parku i pump tracka przy ulicy Miłej - Wartość: 2 144 500 zł,

„Naukowo sensoryczny Plac Zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach” - Wartość: 137 712,00 zł,

„Ścieżka wokół Śmieszka” czyli projekt ścieżki rowerowej przy zbiorniku „Śmieszek” w rejonie ul. 11 Listopada w Żorach - Wartość: 559 650,00 zł,

Zacumuj w Żorach – rewitalizacja strefy wypoczynku nad Stawem Śmieszek wraz z remontem stanicy harcerskiej - Wartość: 514 500,00 zł,

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 28 m x 15 m w Żorach na osiedlu Pawlikowskiego obok Zespołu Szkół Specjalnych - Wartość: 320 000,00 zł,

Poprawa bezpieczeństwa – doświetlenie przejść dla pieszych w Żorach - Wartość: 900 000,00 zł.

Ze szczegółami dotyczącymi projektów można zapoznać się na miejskiej stronie zory.pl.

Jak głosować?

Głosowanie rozpoczęło się 18 września i potrwa do 2 października. Może wziąć w nim udział każdy mieszkaniec Żor – bez żadnych ograniczeń. Każdy żorzanin dysponuje 1 głosem, który może oddać albo papierowo – wrzucając wypełnioną i podpisaną kartę do głosowanie do urny w jednym z punktów głosowania albo elektronicznie, przez specjalną stronę. Obie formy głosowania zostały maksymalnie uproszczone. Głosowanie internetowe odbywa się poprzez stronę internetową zory-ekonsultacje.eboi.pl. Nie trzeba zakładać konta ani się logować, wystarczy tylko: podać swoje pełne i prawidłowe dane,

wybrać projekt, na który chcemy oddać głos przyznając mu 1 punkt,

zaakceptować regulamin,

oddać głos. Głosowanie papierowe odbywa się na specjalnych kartach. Kartę można pobrać w punkcie do głosowania lub też na stronie www.zory.pl, a następnie wydrukować, wypełnić i zanieść do urny w punkcie głosowania. Punkty głosowania znajdują się:

w punktach informacji (przy wejściach) w siedzibach Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 i al. Wojska Polskiego 25 i czynne są w godzinach otwarcia Urzędu Miasta tj: poniedziałek 7:30-17:00 wtorek-czwartek: 7:30-15:30 piątek 7:30-14:00

w hali sportowej MOSiR Żory przy u. Folwareckiej 10, czynnej 7 dni w tygodniu w godz. 6:00 – 22:00

w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ottona Sterna, czynnej: poniedziałek 8:00-16:00 wtorek - sobota 8:00-21:00. W kolejnym dniu zaprezentujemy dalsze projekty.