ŻORY: Nowy wóz trafił do strażaków z OSP w Żorach-Rowniu. Mieszkańcy zadbali także o ochronę wszystkich żorskich strażaków

- Do skutecznego działania ochotniczej straży pożarnej potrzebni są nie tylko pełni zapału do działania ludzie, ale też odpowiednie wyposażenie. Niezwykle się cieszę, że żorscy strażacy mają do dyspozycji coraz bardziej nowoczesny sprzęt, który zapewnia Wam bezpieczeństwo podczas akcji i pozwala stać na straży naszego bezpieczeństwa. Bardzo Wam dziękuję, za wszystko co robicie dla żorzan i mam nadzieję, że przekazane dziś wyposażenie będzie bardzo dobrze Wam służyło - mówił Waldemar Socha, prezydent miasta Żory.

Samochód ratowniczo-gaśniczy kosztował blisko 1,5 mln zł, a na jego zakup OSP w Żorach-Rowniu otrzymała środki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 550 tys. zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 300 tys. zł, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100 tys. zł, budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 300 tys. zł oraz z budżetu Gminy Miejskiej Żory w wysokości 249,8 tys. zł.

COMPONENT {"params":{"text":"Sprzęt ochronny trafił do strażaków z Żor. Dron pomoże w akcjach","id":"sprzet-ochronny-trafil-do-strazakow-z-zor-dron-pomoze-w-akcjach"},"component":"subheading"}

To jednak nie wszystko, bo w ręce żorskich strażaków trafiły również komplety środków ochrony indywidualnej. W sumie to 60 takich kompletów. Ale strażacy otrzymali również 24 komplety sprzętu służącego do ochrony dróg oddechowych. Sprzęt przyznano strażakom w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, który zakładał zakup trzyczęściowych specjalnych ubrań, butów strażackich, hełmów, rękawic oraz kominiarek strażackich. W ramach projektu zakupiono też dla każdej jednostki OSP z terenu Żor komplety sprzętu, służącego do ochrony dróg oddechowych. Autorem projektu był Michał Klein, zaś łączna wartość przekazywanego sprzętu to aż 631 637,52 zł.

Strażacy otrzymali także specjalnego drona z kamerą na podczerwień, który wspomoże ratowników także z powietrza. Dron może poruszać się bez przerwy nawet przez 45 minut, a dzięki specjalnym funkcjom, pozwoli na szybszą wymianę baterii, bez konieczności kalibracji. To oznacza, że dron może służyć właściwie bez przerwy.

COMPONENT {"params":{"source":"nm","show_thumbnails":true,"prev_id":"9589173"},"component":"gallery"}