Niezwykłe strażackie Mikołajki w Żorach-Roju. Gdy nadjechał Mikołaj, na twarzach dzieci pojawiła się wielka radość

Strażackie Mikołajki w Żorach-Roju

To już drugi raz, gdy do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej przybył sam Święty Mikołaj. Tym razem pojawił się nie 6 a 7 grudnia, bo w tym roku na jego wizytę czekało naprawdę sporo dzieci. A było na co czekać, bo po Mikołaja musieli wyruszyć strażacy. Gdy nadjechał, na twarzach wielu dzieci pojawił się uśmiech.