Nowy sprzęt dla strażaków-ochotników w Żor. Pomoże im w codziennym ratowaniu innych osób

Z nowego sprzętu zadowoleni są przede wszystkim sami strażacy. Jak usłyszeliśmy, pozwoli to na "odmłodzenie" istniejącego sprzętu, używanego przez strażaków podczas codziennej pracy, ratującej ludzkie życie i dobytek.

- To przede wszystkim sprzęt ochrony osobistej, bo na tym najbardziej nam zależało. Te pieniądze z Ministerstwa Sprawiedliwości spadły nam jak z nieba. Każda jednostka wybrała to, co najbardziej potrzebowała. Pozwoli to na odmłodzenie sprzętu ubraniowego dla strażaków. Konieczne jest zabezpieczanie naszych ratowników, bo względy bezpieczeństwa są niezwykle ważne - mówił dh Mirosław Orłowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żorach dodając, że sprzęt trafi do wszystkich jednostek OSP z terenu miasta Żory.