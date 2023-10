Frekwencyjny rekord w głosowaniu na Żorski Budżet Obywatelski! Wybrano cztery najciekawsze projekty. Każdy z nich jest wyjątkowy ZDJĘCIA

Kolejnym projektem, który poparli mieszkańcy i zarazem zmieścił się w kwocie przeznaczonej na ŻBO 2024 jest projekt pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej czterotorowej, do biegu na 60 m z rozbiegiem skoku w dal wraz z piaskownicą przy Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Żorach" zgłoszony przez Barbarę Tomczyk-Wojdę. Otrzymał on 1702 głosy. Za kwotę 244 005,92 zł przy SP 17 wybudowana zostanie krótka bieżnia lekkoatletyczna z 4 torami, o nawierzchni poliuretanowej. Poprawi ona możliwości sportowego rozwoju dla uczniów szkoły i innych mieszkańców miasta.

Dokładnie 13 250 mieszkańców Żor oddało swoje głosy w Żorskim Budżecie Obywatelskim 2024, a ważnych było 12 765 głosów. Zdecydowanie najwięcej z nich, bo aż 3959 głosów uzyskał projekt pn. „Przystanek Bażanciarnia – Leśna Akademia" zgłoszony przez Mariusza Gajdę. Zakłada on przywrócenie danego blasku lasu Klajok, na granicy Rogoźnej i Roju oraz stworzenie tam przyjaznej przestrzeni, dzięki której dzieci z pobliskich szkół będą mogły brać udział w lekcjach w harmonii z naturą. Powstanie tam nowoczesna strefa nauki, zawierająca elementy edukacyjne, jak również opowiadająca o historii tej części miasta. Wartość tego projektu to 1 582 627,12 zł.

Zrealizowany zostanie także projekt pn. „Bezpieczna droga do szkoły – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Pukowca” zgłoszony przez Krzysztofa Trzópka, który uzyskał 470 głosów. Za kwotę 500 tys. zł zaplanowano budowę około 500 metrów ścieżki rowerowej, wzdłuż ulicy Pukowca po stronie południowej pomiędzy ulicami Zamkową i Szoszowską. Jest to kontynuacja istniejącej już ścieżki, która prowadzi od placu szkolnego poprzez ulicę Kościelną i Pukowca do ulicy Zamkowej.