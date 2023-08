Darmowa Szafa w Żorach zaprasza na dzień otwarty. Przyjdź pomóż innym, a przy okazji weź coś dla siebie

Darmowa Szafa w Żorach zaprasza na dni otwarte

Choć od otwarcia żorskiej Darmowej Szafy minęło zaledwie kilka tygodni, już teraz widać, że miejsce to było strzałem w dziesiątkę. Do punktu znajdującego się przy Alei Wojska Polskiego nie tylko przychodzą osoby potrzebujące i chcące wybrać coś dla siebie, ale i wciąż docierają kolejne rzeczy. Dla tych, którzy wciąż wahają się, czy odwiedzić Darmową Szafę, 18 sierpnia nadarzy się specjalna do tego okazja, gdy odbędzie się dzień otwarty.