W Żorach działa szkoła dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Tu dzieci traktowane są indywidualnie. "Takie podejście przynosi efekty"

- W 2020 roku została założona szkoła podstawowa, zapewniająca ciągłość nauki dla uczniów, od klasy pierwszej do ósmej jakiej nie było dotąd w Żorach. Rok później udało się otworzyć placówkę, do której uczęszczało 14 dzieci. W chwili obecnej uczy się u nas 35 osób, w klasach od pierwszej do szóstej, jednak docelowo dojdziemy do ósmej - podkreśla Jakub Stryczek.