Dokładnie tyle razy karetki pogotowia wyjeżdżały na Śląsku w 2023 roku. W sumie to ponad 3 miliony kilometrów!

PODSUMOWANIE 2023 ROKU. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zaprezentowało statystyki za 2023 rok, w których podano, że karetki wyjeżdżały w sumie ponad 204 tysięcy razy. Łącznie pokonały ponad 3 miliony kilometrów.

3 116 332 kilometrów. Dokładnie tyle przejechały w 2023 roku zespoły ratownictwa medycznego należące do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. To oznacza, że średnio każdego dnia, karetki WPR w Katowicach, pokonywały ponad 8,5 tysięcy kilometrów. Miesięcznie, to już średnio ponad 256 tysięcy kilometrów. To w sumie 204 484 wyjazdów przez cały 2023 rok.

- Każdy dzień związany jest z interwencjami zespołów ratownictwa medycznego (ZRM). Nie było w roku 2023 dnia, w którym dyspozytor nie kierowałby ratowników do akcji. Wątpliwe jest, by w tym roku ZRM Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego miały mieć dzień bez wyjazdów - poinformowało na swojej stronie Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżały do różnych zdarzeń, w tym wypadków, potrąceń, zatrzymania krążenia. Wszędzie tam, gdzie ludzkie życie i zdrowie było zagrożone. Wielu z tych zdarzeń można by uniknąć, gdyby rozsądek tych, którzy się do nich przyczyniali.

Już początek 2024 roku pokazał, że w dalszym ciągu dochodzi do wielu groźnych zdarzeń, gdzie ratownicy walczą do ostatnich chwil, by uratować ludzkie życie. Jak przypomina WPR w Katowicach i śląska policja apelując jednocześnie o rozsądek, wpływ na bezpieczeństwo na drodze ma przede wszystkim przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, szczególnie dostosowanie prędkości do warunków, jakie panują na drodze. Oby tylko w 2024 roku, ratownicy medyczni musieli być wzywani jak najrzadziej. Przejdź do galerii, by sprawdzić, do których miejscowości karetki wyjeżdżały najczęściej.

