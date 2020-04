Koronawirus w szpitalu w Żorach. 30 osób w kwarantannie

W związku z zaistniałą sytuacją 30 osób – personelu medycznego pracującego w Szpitalu Miejskim w Żorach zostało poddanych kwarantannie. Dotyczy to: lekarzy, pielęgniarek, pracowników rentgena oraz ratowników medycznych.

- Osoba, u której stwierdzono dodatni wynik SARS-CoV-2 przebywała w żorskim szpitalu na oddziale chorób wewnętrznych. Zgodnie z przyjętymi procedurami, po wykryciu zarażenia koronawirusem przyjęcia na oddział zostały wstrzymane. Cały oddział oraz izba przyjęć szpitala zostały także poddane gruntownemu odkażaniu, które wykonała specjalistyczna, uprawniona do tego firma - słyszymy w Żorach.

Przez dwa dni w Szpitalu Miejskim w Żorach przebywała osoba z Rybnika, u której we wtorek (14.04) potwierdzono zarażenie koronawirusem. Osoba ta została już przewieziona do szpital jednoimiennego w Raciborzu, gdzie podlega dalszemu leczeniu.

W przypadku pracowników służby zdrowia kwarantanna trwa 7 dni, po których przeprowadzone zostaną testy w kierunku zarażania koronawirusem. Dla tych osób zapewnione zostały miejsca do odbywania kwarantanny w jednym z hoteli w regionie, tak by nie musiały one narażać na ewentualne zarażenie swoich bliskich.

Poza oddziałem chorób wewnętrznych, na którym przyjęcia są wstrzymane cała reszta Szpitala Miejskiego w Żorach pracuje normalnie, z zastosowaniem ustanowionych procedur bezpieczeństwa.

Koronawirus w Żorach

W środę (15.04) rano Urząd Miasta przedstawił najnowszą informację na temat koronawirusa. Niestety, mamy pierwszy przypadek śmiertelny w naszym mieście. 79-letni mężczyzna zmarł w szpitalu w Raciborzu.

Do tej pory potwierdzono 12 zakażeń koronawirusem w Żorach. Jeszcze we wtorek (14.04) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku (obejmują teren naszego miasta) informowała o trzech osobach hospitalizowanych z powodu Covid-19.