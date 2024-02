Szpital Miejski w Żorach zawiesza działalność jednego z oddziałów. Powodem brak lekarzy. Problem ten znają w innych placówkach Robert Lewandowski

ŻORY. Od 1 marca, Szpital Miejski w Żorach zawiesza funkcjonowanie oddziału chirurgicznego ogólnego. Taka sytuacja potrwa co najmniej do 31 maja. To nie jedyna placówka w regionie, która boryka się z problemami z kadrą.