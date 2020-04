Koronawirus w Żorach. Wzrosła liczba osób zakażonych

Koronawirus w Żorach

W poniedziałek (20.04) Urząd Miasta podał aktualne statystyki dotyczące koronawirusa w Żorach. W naszym mieście potwierdzono 20 przypadków zakażeń. To trzy więcej niż było w niedzielę (19.04).

- To kobieta i mężczyzna w średnim wieku oraz kilkuletnie dziecko - informują służby wojewody.

To rodzina o której pisaliśmy na naszym portalu. Wszyscy czują się dobrze, z każdym kolejnym, dniem niepokojące objawy ustępują (test dał wynik ujemny tylko u jednego dziecka). Póki co, zakażeni dochodzą do zdrowia w domu.

Kilka dni temu mieszkaniec Żor wyraził publicznie swoje stanowisko na temat walki z koronawirusem w Polsce. Jego zdaniem w służbach panuje chaos, wskazuje na brak jasnych procedur w przypadku realnego zagrożona zakażeniem rodziny z dziećmi. Niezrozumiały dla niego był mechanizm pracy służb w obliczu tragedii, zwłaszcza kiedy jeden z członków rodziny umiera z powodu koronawirusa.