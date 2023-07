Maria Kłys (Maja) z Żor pomaga bezdomnym kotom. Wraz z wolontariuszkami opiekuje się 21 czworonogami. Niestety, brakuje pieniędzy ZDJĘCIA

- Stworzyłam profil na Facebooku Żorskie kotełki i inne zwierzaki, poprzez który gromadzimy ludzi chętnych do pomocy zwierzętom. Koty wymagają kastracji, odrobaczeń, oswojenia, by znalazły stały dom; fajnych ludzi, którzy ich pokochają - wskazuje.

Koszt utrzymania tak dużej liczby zwierząt jest bardzo wysoki. Samo leczenie porzuconego kotka to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Większość kotów jest leczona w kierunku gardii, czyli lamblii. Kiedy uda się uporać się z tym pasożytem, część kotów będzie przekazywana do nowo powstającej kociej kawiarni Cat House w Rybniku.

Wyleczyć, odrobaczyć, wysterylizować i przekazać w dobre ręce

Czworonogi trzeba jeszcze odrobaczać, wysterylizować (z naciskiem na ten właśnie zabieg), no i dobrze karmić, by wróciły do formy. Na wszelki wypadek w lodówce jest specjalne mleko, które można bez zwłoki podać porzuconemu kociakowi. Wolontariuszki dokarmiają koty wolno żyjące w wielu miejscach. Starają się, aby zimą miały odpowiednio tłuste i wartościowe jedzenie. Przez cały rok pozostawiana jest w wielu miejscach woda, z której korzystają ptaki, jeże, koty czy inne drobne zwierzęta.