Prasówka tygodniowa z 18.02.2024 w Żorach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żor, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.02 a 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przepiękne kotki z pow. rybnickiego. Zobaczcie zdjęcia pupilów na Dzień Kota 2024. Są tu kociaki z Rybnika, Wodzisławia, Żor...”?

Przegląd tygodnia: Żory, 18.02.2024. 11.02 - 17.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Przepiękne kotki z pow. rybnickiego. Zobaczcie zdjęcia pupilów na Dzień Kota 2024. Są tu kociaki z Rybnika, Wodzisławia, Żor... Przepiękne kotki z pow. rybnickiego. 16 lutego obchodzimy Dzień Kota. Z okazji tej poprosiliśmy mieszkańców Zagłębia, by przesyłali oni zdjęcia swoich pociech. Jak zwykle nas nie zawiedliście! W ten sposób powstała galeria zdjęć pupilów naszych czytelników. W naszej galerii zobaczysz całą masę słodkich kotków, które z pewnością umilą ci dzień! 📢 Zakochani z Żor - poznaj je! Kto wygra 50 tys. zł.? Zobacz ZDJĘCIA najsympatyczniejszych żorskich par - ruszyło głosowanie! Zakochani z Żor. Z okazji walentynek 2024 ruszyło głosowanie w plebiscycie Ona i On, wyłaniającym najsympatyczniejsze pary w miastach i powiatach woj. śląskiego. Zobaczcie galerię szczęśliwych par z Żor. Wciąż możesz dodać do niej Wasze zdjęcie! Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą pary, na które czeka mnóstwo nagród, m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią też na okładkę Dziennika Zachodniego!

📢 ZUS alarmuje: oszuści znów w natarciu! Wykorzystują przy tym technologię deepfake ZUS w Rybniku ostrzega przed fałszywym profilem ZUS-u na Facebooku, który zachęca do inwestycji mającej zagwarantować emeryturę w wieku 50 lat. W ten sposób oszuści próbują wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze Polaków.

Tygodniowa prasówka 18.02.2024: 11.02-17.02.2024 Żory: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żorach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ksiądz nie odpuści ci tych grzechów! Za te przewinienia nie dostaniesz rozgrzeszenia - zobacz tę listę Rozgrzeszenie w katolicyzmie jest procesem, który wymaga szczerej skruchy, szczerze wyrażonej w konfesjonale oraz zobowiązania do poprawy życia poprzez pokutę i nawrócenie. Istnieją jednak grzechy, za które kapłan nie może udzielić rozgrzeszenia. W naszej galerii znajdziesz przykłady takich przewinień. Zbliża się Wielki Post, czas spowiedzi, więc warto to wiedzieć!

📢 Kosmiczne urodziny miasta Żory. Pokazy i warsztaty z robotyki, a także eksperymenty z fizyki i chemii Wielkimi krokami zbliżają się 752. urodziny miasta Żory. A te mają być kosmiczne. I to dosłownie. Na młodszych i starszych mieszkańców miasta będą czekały bardzo ciekawe atrakcje, a motywem przewodnim głównej części obchodów będą roboty oraz kosmos. 📢 Policyjny dron lata nad Żorami. Chodzi o bezpieczeństwo pieszych Policyjny dron z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach lata w czwartek 15 lutego nad Żorami, obserwując zachowanie kierujących i pieszych. Jak tłumaczą żorscy policjanci, akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. 📢 Co dalej z ochroną Centrum Przesiadkowego w Żorach? Dwie firmy zgłosiły się w przetargu ŻORY. Dwie firmy stanęły w przetargu dotyczącym ochrony Centrum Przesiadkowego w Żorach oraz terenu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. To kolejny raz, gdy Zarząd Budynków Miejskich w Żorach stara się znaleźć firmę, która będzie w stanie właściwie zrealizować zadanie. "Właściwie" to słowo klucz, bo mimo poprzednich rozstrzygniętych przetargów, ochrona Centrum Przesiadkowego okazała się zbyt trudna do zrealizowania.

📢 Tu biznes narodził się z pasji. „Otwarcie studia było jedną z najlepszych decyzji, jaką mogłam podjąć” Tam, gdzie biznes rodzi się z pasji, tam powstaje prawdziwa sztuka. I choć nie wszyscy są fanami tatuaży, z pewnością wielu doceni to, co powstaje w jednym ze studiów tatuaży artystycznych w Żorach. To arcydzieła na ludzkiej skórze! 📢 Niecodzienna sytuacja w Żorach. Poszukiwany 39-latek czuł się pokrzywdzony i sam zgłosił się na policję ŻORY. Do żorskiej policji zgłosił się 39-letni mężczyzna, który miał problem z wykupionym noclegiem na jednym z portali internetowych. Gdy policjanci wylegitymowali mężczyznę okazało się, że jest poszukiwany. Zamiast wyjazdu na urlop, najbliższe miesiące spędzi za kratami.

📢 Nawet do 10 godzin bez prądu w woj. śląskim! Uwaga, będą wyłączenia. Gdzie i kiedy? Oto LISTA miejscowości i dokładne terminy Od 12 do 16 lutego 2024 r. będą planowane przerwy w dostawie prądu w woj. śląskim! Nawet 10 godzin! Tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii w jednej z miejscowości w regionie, w wielu będzie ona wynosić 5-8 godzin. Gdzie dokładnie i kiedy? Sprawdź w galerii pełny wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin!

📢 Zima zostawiła dziury w drogach. Wiedzą o tym w Żorach i ruszyli do łatania Dziura, dziura, a obok jeszcze jedna dziura. Tak po zbliżającej się powoli do końca zimie, wyglądają drogi w regionie. Mieszkańcy narzekają na liczne ubytki w nawierzchniach, co może powodować niebezpieczne sytuacje i uszkodzenia samochodów. W Żorach drogowcy ruszyli do łatania dziur. 📢 Żory opuszczają struktury MZK. Miasto nie zgadza się na zmianę zasad i uspokaja pasażerów ŻORY. Tylko do końca bieżącego roku, Żory będą członkiem Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Po tym czasie, miasto ma przejąć organizację komunikacji miejskiej w obrębie miasta, co zdaniem włodarzy ma pozwolić na oszczędności i możliwości sięgnięcia po środki zewnętrzne na zakup ekologicznego taboru. 📢 Święto Ogniowe zostało wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ŻORY. Kultywowane od blisko 322 lat Święto Ogniowe w Żorach, znalazło się na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego, prowadzonej według zasad UNESCO. To wyjątkowe święto, którego geneza sięga tragicznego pożaru z 11 maja 1702 roku, gdy ogień strawił znaczną część miasta. Od tego czasu co roku uliczkami żorskiej Starówki przechodzi tradycyjna procesja, rozświetlająca miasto blaskiem płonących pochodni.

📢 Centrum przesiadkowe Zabrze Goethego otwarte. Dawna „belka” zmieniła się nie do poznania! Zobaczcie zdjęcia Zabrze Goethego i Rokitnica Pętla to dwa nowe centra przesiadkowe, które od soboty, 10 lutego, zaczną obsługiwać pasażerów. W obu miejscach zatrzymywać się będą autobusy niemal 40 linii. - Oznacza to, że zabrzańscy pasażerowie zyskają dwie lokalizacje, gdzie będzie można dogodnie przesiadać się i z których łatwo będzie dojechać komunikacją miejską w różne części miasta i Metropolii – podkreśla Zarząd Transportu Metropolitalnego. 9 lutego oficjalnie otwarto obiekt przy ul. Goethego, na scenie wystąpili Verba i Matt Palmer.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.