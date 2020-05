Mieszkańcy Żor, poznajcie swoich dzielnicowych

- Zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego - słyszymy w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach.

Rejon nr 1 obejmuje dzielnicę Rowień – Folwarki, dzielnicę Zachód do Ronda Knurowskiego, ul. Szczejkowicką, ul. Rybnicką (numery parzyste od 48 i nieparzyste od numeru 25), ul. 3 Maja (numery parzyste i numery nieparzyste do 31), ul. Folwarecką od numeru 11, Aleję Wojska Polskiego (od numeru 30 do numeru 52 i numery nieparzyste od 33 do 51), część dzielnicy - Rogoźna od ul. Zbożowej do ul. Rolniczej (numery parzyste i nieparzyste od numeru 35), ul. Gajową, ul. Wodzisławską (parzyste od numeru 34 do numeru 152, nieparzyste od numeru 85 do numeru 105).

Rejon nr 3 Obejmuje Śródmieście i Stare Miasto, Górne i Dolne Przedmieście, Męczenników Oświęcimskich, Muzealną, ul. Kościuszki do numeru 27, Stodolną, Smutną, Centralną do numeru 4, ulicę Dworcową, Stawową, ul. Nad Rudą, ul. Pszczyńską do DK-81, ul. Kolejową, stację paliw„ Circle K” na ul. Katowickiej 1 oraz Lotos na ul. Stodolej 2, ul. Wodociągową, ul. Rybnicką (numery parzyste do 46A), Kleszczówkę (od ul. Mikołowskiej - numery nieparzyste do DK-81 i lasu Gichta.

Rejon nr 5 obejmuje os. Księcia Władysława (bloki 7-8 i 11-18 w obrębie ul. Al. Jana Pawła II), Al. Zjednoczonej Europy, ul. Wodzisławską (1-3 oraz parzyste numery od 2 do 6, a także od numeru 10 do numeru 16), ul. Boryńską (nieparzyste od numeru 1 do 41 i parzyste od numeru 2 do 38), PU-4, PU-6, Al. Wojska Polskiego (nieparzyste od numeru 1 do 31, parzyste od numeru 2 do 28), Aleję Niepodległości, ul. Folwarecką (numer 1 oraz numery nieparzyste od 5 do 9 i parzyste od numeru 2 do 10).

mł.asp. Witold LISIAK tel. 47 855 3365 kom. 723 646 302 Rejon nr 4 obejmuje os. Księcia Władysława (bloki 1-6 i 9-10 w obrębie ul. Dąbrowskiego), Al. Zjednoczonej Europy, Wodzisławskią (numery parzyste od 16 do 30 i nieparzyste od 3A do 11), pasaż Trakt Piastowski, PU-1, PU-2, PU-3, PU-5 oraz os. 700 Lecia, ul. 3 Maja (nieparzyste od numeru 33 do numeru 63), Park Cegielnia, ul. Rybnicką (nieparzyste od numeru 1 do numeru 23), ul. Folwarecką 3.

Rejon nr 6 składa się z os. Pawlikowskiego (bloki 1-22) w obrębie ul. Okrężnej, Alei Armii Krajowej, Alei Zjednoczonej Europy, Alei Jana Pawła II, ROD Wrzos, Jagódka, Wisienka, Bartek, Jutrzenka, ul. Boryńską (nieparzyste od numeru 43 do 71 i parzyste od numeru 40 do 54), ul. św. Stanisława.

Rejon nr 8

obejmuje os. Korfantego (bloki 7-19), ul. Słowackiego, Małachowskiego, Astrów, ul. Osińską (numery nieparzyste od 5 do 99D), PU-11, Kleszczów - obszar od ul. Poprzecznej, Wyzwolenia (numery parzyste od 18 do 156), Kleszczowską od nr 6 do nr 38 do lasu Baraniok wraz z ul. Ogrodniczą, Baranowice wraz z ul. Kościuszki 28, 30, 32 oraz od numeru 34 do 180 (bez numerów parzystych od 86 do 104), ROD Calineczka

asp.szt. Michał CIECHOMSKI

tel. 47 855 3364

kom. 723 646 188

Rejon nr 9

obejmuje os. Korfantego (bloki 1-6), ul. Nową, ul. Osińską( numer 1 oraz numery parzyste od 2 do 60 do Al. Zjednoczonej Europy), ul. Kościuszki (numery: 29, 31, 33), Kleszczów - obszar od ul. Mickiewicza, Zostawa, Wyzwolenia (nieparzyste numery od 1 do 169, parzyste od 2 do 14), ul. Kleszczowską (parzyste do numeru 4 do lasu Dębina), Kleszczówkę od ulicy Mikołowskiej DK-81(numery parzyste) z ul. Leśną, ul. Rybną do lasu Dębina.