Niebezpiecznie na Alei Jana Pawła II w Żorach. Wypadek z udziałem trzech samochodów. Dwie osoby poszkodowane. Matka i córka w szpitalu Piotr Chrobok

W ostatnim czasie na Al. Jana Pawła II w Żorach nie brakuje groźnych zdarzeń. arc., KMP Żory Zobacz galerię (2 zdjęcia)

33-letnia kobieta i jej 6-letnia córka zostały poszkodowane w wypadku na Alei Jana Pawła II w Żorach, gdzie doszło do zderzenia trzech pojazdów. Winnym zdarzenia jest 35-latek, który nie dostosował prędkości do panujących warunków i uderzył w jadące przed nim renault. Siła uderzenia była tak duża, że auto zatrzymało się dopiero na poprzedzającym go nissanie. To kolejny niebezpieczny wypadek na żorskiej Al. Jana Pawła II w ostatnich dniach.