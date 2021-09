Niebezpieczny wypadek w Żorach. Czołowe zderzenie samochodów na Alei Jana Pawła II. Dwaj mężczyźni trafili do szpitala. 50-latka wyprzedzała

Bardzo poważny wypadek drogowy w Żorach. We wtorek, z samego rana, około godziny 7:00 na Alei Jana Pawła II doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów. W daewoo z impetem uderzyła jadąca peugeotem kobieta. Do wypadku doszło podczas wyprzedzania.

- Jak wstępnie ustalili policjanci 50-latka jadąca peugeotem w kierunku Jastrzębia- Zdroju, na prostym odcinku drogi chciała wyprzedzić poprzedzający ją pojazd - tłumaczy asp. szt. Kamila Siedlarz, rzecznik prasowy policji w Żorach.

Kobieta źle oceniła jednak odległość dzielącą ją od samochodu jadącego z naprzeciwka i doprowadziła do zderzenia. Prowadzony przez 50-letnią mieszkankę powiatu mikołowskiego peugeot czołowo uderzył w prawidłowo jadące daewoo.

W wyniku wypadku ucierpieli dwaj mężczyźni podróżujący daewoo. 24-letni kierowca samochodu wraz z 30-letnim pasażerem z obrażeniami zostali przetransportowani do szpitala.

Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Ustaleniem szczegółowych okoliczności, a także dodatkowych przyczyn zdarzenia zajmie się teraz policja. Sprawa najprawdopodobniej znajdzie swój finał w sądzie. Policjanci apelują o zachowanie ostrożności na drogach.