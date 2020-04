Od rodziny zmarłego na Covid-19 mieszkańca Żor pobrano wymazy. "Teraz czas kwarantanny, oczekiwania na wynik, ale także żałoby"

Poinformował, że w piątek (17.04) pobrano od niego i jego rodziny wymazy. Podziękował za to służbom i ludziom bezpośrednio zaangażowanym.

- Teraz czeka nas czas kwarantanny, oczekiwania na wynik, ale także żałoby, o której uszanowanie bardzo prosimy, dlatego kończąc tę sprawę życzymy wszystkim zdrowia i trzymamy kciuki za to, by świat jak najszybciej wrócił do normalności - napisał pan Marcin z Żor.