Oszuści wydzwaniają do seniorów z Żor i podają się za pracowników poczty. Policja apeluje o ostrożność

Świadomość zagrożenia oszustwem może mieć wpływ na obrót sytuacji, w której nasz znajomy lub osoba najbliższa pada ofiarą. Policyjne przykłady i interwencje wskazują, że wielokrotnie nieświadomi zagrożenia ludzie dają się oszukać, tracąc oszczędności całego życia. Niespodziewane telefony osób podających się za policjantów, pracowników poczty, banku, adwokatów czy dawno niewidzianych członków rodziny nie muszą zakończyć się finansową porażką. Wystarczy przestrzegać kilku zasad.

- Pamiętajmy, że policjant nigdy nie dzwoni z informacją o prowadzonej akcji oraz nigdy nie prosi o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu. Jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość co do danych osoby dzwoniącej czy podającej się za pracownika jakiejś instytucji, weryfikujmy to. Zgłaszajmy takie sytuacje do służb, konsultujmy z rodziną. Nie udostępniajmy kodów, haseł czy danych do naszych kont bankowych nikomu, zwłaszcza jeśli nie jesteśmy w stanie potwierdzić tożsamości takiej osoby - przekazuje asp. Marcin Leśniak.