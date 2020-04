Policjantka z Żor szyje maski dla mieszkańców i medyków. W akcję zaangażowała rodzinę

- Akcja szycia maseczek ruszyła około trzy tygodnie temu. Początkowo osoby zaangażowane w przedsięwzięcie szyli je dla szpitali i medyków. Rozwoził je mój mąż, który do szycia zaangażował też znajomych i rodzinę. Kiedy w tym tygodniu trafiła do nas kolejna partia, czyli jakieś 1000 sztuk, postanowiłam, że wykorzystam swój urlop i też będę szyć. Szyje także moja siostra (policjantka - przyp. red.), moi bliscy i inni mieszkańcy. To ważne, że w tym czasie jesteśmy Razem, pomagamy sobie i wspieramy się nawzajem - mówi asp. sztab. Kamila Siedlarz z Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

Żorska policjantka do szycia zachęciła także swoją rodzinę, w tym siostrę policjantkę z Katowic, przyjaciół, sąsiadów i znajomych. Jej małżonek z kolei doradzał, jak powinny wyglądać odpowiednio wykonane maseczki, oraz pomagał w ich rozdysponowaniu do placówek medycznych.

Kilka tysięcy już otrzymał personel szpitali i pogotowia w Pszczynie, Żorach i Katowicach. Darmowe maseczki systematycznie trafiają także do rodzin w gminie Suszec. Są one pakowane w woreczki, a następnie umieszczane w skrzynkach pocztowych wraz z ulotką informacyjną, jak je użytkować. Maseczki nadają się do wielokrotnego użytku pod warunkiem wyprania ich w temperaturze 70 stopni C. Maseczek nie wolno prasować żelazkiem.