Prasówka tygodniowa z 17.09.2023 w Żorach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Imprezy ZA DARMO w woj. śląskim 15-17 września! Szukasz planów na najbliższy weekend? Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę imprez i wydarzeń, które odbywają się w Śląskiem. Wiele popularnych artystów w jednym miejscu! Najlepszą informacją jest to, że wszystkie z nich są całkowicie ZA DARMO! Zaplanuj swój czas nie wydając ani złotówki.

Tanie mieszkania w woj. śląskim! Trwają właśnie licytacje komornicze mieszkań w woj. śląskim - we wrześniu i październiku 2023 r. jest ich wyjątkowo dużo! Znajdują się w blokach z wielkiej płyty, starych kamienicach czy przedwojennych willach. Część z mieszkań jest strasznie zapuszczona, inne są w znakomitym stanie. Ceny rozpoczynają się od ok. 60 tys. złotych. Znajdziecie tu oferty z m.in. Bielska-Białej, Będzina, Chorzowa, Częstochowy, Jastrzębia-Zdroju, Katowic, Rybnika, Sosnowca, Wodzisławia Śląskiego, Zabrza, Zawiercia i wielu innych jeszcze miast! Kiedy, gdzie i za ile można wylicytować mieszkanie w regionie? Szczegóły ofert znajdziesz w naszej galerii.

Wille jak z Hollywood w woj. śląskim! Część z nich jest zlokalizowana głęboko w Beskidach, a jeszcze inne w centrach miast. Jak mieszkają najbogatsi ludzie w woj. śląskim? Piękne rezydencje, luksusowy styl, wielkie ogrody, sauna i basen... - to standard, jednak czasami mamy do czynienia z tradycyjnymi wnętrzami. Co ciekawe na posiadłości za grube miliony nie brakuje kupców. Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości luksusowych w woj. śląskim? Sprawdź oferty w naszej galerii!

Za dwa tygodnie w Żorach będzie można usiąść w niezwykłym towarzystwie Fritza Bimlera, artysty i mistrza portretu, który malował śląskie pejzaże przemysłowe, krajobrazy Beskidów i drewniane kościółki. Wykonana z brązu ławeczka Bimlera zapowiada stworzenie "miejskiego parku rzeźb", których bohaterami będą żorzanie, m.in. rzemieślnicy i artyści, nadający miastu niezwykły charakter.