Prezydent Żor Waldemar Socha z wotum zaufania. "Mamy powody do dumy, że w takim ładnym kierunku zmienia się nasze miasto"

- Mimo tego, że finansowaliśmy bardzo duże inwestycje, których efekty są i będą widoczne w tym roku, a dochody było ograniczone, to rok 2022 był dla nas pomyślny. Zakończył się sporym deficytem, ale ważniejsze niż kwota deficytu jest to, że nas stać na zaciąganie zobowiązań. Żory są gminą, która ma dużą zdolność kredytową i przeznacza duże kwoty na inwestycje. Nasze zobowiązania kredytowe są tylko niewielkim procentem tego, co przeznaczyliśmy na wydatki majątkowe. Świadczy to o tym, że bardzo dobrze wykorzystujemy środki zewnętrzne. Zaciągamy kredyty na wkład własny, ale przeznaczamy je na to, co świadczy o rozwoju gminy – mówi Waldemar Socha.