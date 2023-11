Przegląd tygodnia z 26.11.2023 w Żorach. Najważniejsze wydarzenia od 19.11 do 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Żory, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jeździł po Żorach i wszystko fotografował! Przez ostatnich kilka miesięcy - od marca do listopada - na ulicach Żor można było natknąć się na samochód Google! Charakterystyczny pojazd z kamera na dachu, jeździł po naszym mieście i robił zdjęcia do najnowszej aktualizacji Street View. Kogo przyłapał?

W Żorach doszło do wycieku wody z kanalizacyjnej studzienki w pobliżu bloku numer 13 na osiedlu Sikorskiego, co zostało zgłoszone Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji. Aktualnie wielu mieszkańców ma ograniczony dostęp do wody z powodu awarii wodociągu. Na miejscu prowadzone są prace naprawcze, a ich zakończenie planowane jest na godzinę 15.