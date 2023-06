Ruszyła Żorska Karta Mieszkańca. To szereg korzyści dla mieszkańców. Jak z niej skorzystać?

Zapowiedź stała się faktem. Ruszyła Żorska Karta Mieszkańca, a wraz z nią szereg benefitów dla mieszkańców miasta. To szerszy dostęp między innymi do oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Z podobnego rozwiązania korzystają już mieszkańcy Gliwic, Katowic czy Pszczyny, którzy zyskali wiele miejskich atrakcji w znacznie niższych cenach. Podpowiadamy jak złożyć wniosek o wydanie karty i jakie korzyści zyskają mieszkańcy Żor.

Żorska Karta Mieszkańca już ruszyła

Bezpłatne poniedziałki w żorskim Aquarionie czy korzystniejszy dostęp do oferty Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach - to tylko część korzyści, które płyną z Żorskiej Karty Mieszkańca. Miasto uruchomiło program, dzięki któremu żorzanie zyskają zniżki na ofertę kulturalną, sportową i rekreacyjną. - Została ona przygotowana, aby ułatwić żorzanom dostęp do oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej w naszym mieście. W ten sposób władze miasta chcą zaprosić mieszkańców do jak najaktywniejszego uczestniczenia w życiu miasta - podkreśla Adrian Lubszczyk - Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM Żory.

Szereg korzyści dla mieszkańców Żor

A tych jest całkiem sporo. To między innymi 13% zniżki w każdą niedzielę na siłownię i siłownię Cardio, a także 25% zniżki na wypożyczenie (90 minut) jednej pary rolek przez okres funkcjonowania wypożyczalni dla biletu normalnego jak i ulgowego w hali widowisko-sportowej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach​​​​​​ przygotował jednak więcej korzyści dla mieszkańców:

20% zniżki na kort do gry pojedynczej w tenisa ziemnego (60 minut) oraz 17% zniżki na kort do gry podwójnej w tenisa ziemnego (60 minut) w ośrodku przy ulicy Kłokocińskiej 78a

Bezpłatne korzystanie ze stołów tenisa stołowego w każdy poniedziałek od godziny 20:00 do 21:30 w obiekcie przy ulicy Wodzisławskiej 213, Mieszkańcy zyskają również bezpłatne korzystanie z parku wodnego Aquarion, pomiędzy 6:00 a 6:59 oraz 18:00 a 18:59 w każdy poniedziałek, poza poniedziałkami w które wypada dzień ustawowo wolny od pracy oraz w trakcie trwania przerwy technicznej lub przerw wywołanych ograniczeniami związanymi z koniecznością zapewnienia wymogów sanitarnych czy też zapobiegania i przeciwdziałania Covid-19 i innym chorobom zakaźnym. To również 10% zniżki na bilet wstępu do groty solnej od poniedziałku do piątku oraz 15% zniżki na bilet wstępu do Parku Rozrywki Twinpigs.

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach zachęca z kolei 10% zniżką na bilety wstępu na imprezy (koncerty, teatry) organizowane przez MOK, a także 20% zniżką na przejazd karuzelą Żorzanką. To również 10% zniżki na bilet wstępu do Kina na Starówce, 15% zniżki na bilet wstępu do Muzeum Ognia, a także 10% zniżki na bilet wstępu do Studia Tańca Step Art oraz Studia Działań Artystycznych. 30% zniżki na bilet wstępu, mieszkańcy Żor posiadający kartę zyskają na wstęp do Muzeum Miejskiego w Żorach.

Kto może otrzymać Żorską Kartę Mieszkańca?

Kartę może otrzymać osoba, która spełnia jeden z wyznaczonych warunków, a są nimi: jest zameldowana w Żorach na pobyt stały lub czasowy i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Żorach oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jej miejscem zamieszkania są Żory,

rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Żorach oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jej miejscem zamieszkania są Żory,

jest w wieku od 18 do 25 lat, zamieszkuje w Żorach, kontynuuje naukę w Żorach, nie rozlicza podatku dochodowego od osób fizycznych w Żorach (brak dochodów) i pozostaje na utrzymaniu rodziców/opiekunów posiadających prawo do otrzymania Żorskiej Karty Mieszkańca,

jest w wieku do 26 roku życia, zamieszkuje w Żorach, nie kontynuuje nauki i jest zwolniona z odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznychy,

przebywa w całodobowej placówce pomocy społecznej w Żorach.

Do otrzymania karty uprawnione są również dzieci osób uprawnionych, wspólnie z nimi zamieszkujące do ukończenia 25 lat, z tym, że dzieci powyżej 18 roku życia muszą pozostawać uczniami szkół średnich lub studentami.

Jak uzyskać kartę?

By przystąpić do programu trzeba złożyć w Urzędzie Miasta wypełniony wniosek. Użytkownik przystępujący do programu zobowiązuje się do podania w nim swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej. Karta każdorazowo wydawana będzie w wersji elektronicznej w aplikacji mobilnej z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i nr karty, ponadto może być wydana w formie karty tradycyjnej - plastikowej. - Udostępniona została również aplikacja mŻory, za pomocą której można składać wnioski o przyznanie Żorskiej Karty Mieszkańca. Aplikacja ta umożliwia wypełnienie wniosku i dołączenie skanu (zdjęcia) dokumentu potwierdzającego odprowadzanie podatków do Urzędu Skarbowego w Żorach. Za pomocą przedmiotowej aplikacji wnioskodawca poinformowany jest o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Po otrzymaniu informacji z Urzędu Miasta Żory o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wystarczy, że wnioskodawca podejdzie do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Żory ul. Rynek 9 pok. 100 lub 201, celem złożenia podpisu na wniosku przekazanym za pomocą aplikacji i odebrania Żorskiej Karty Mieszkańca - informuje UM Żory.

