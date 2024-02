Wejście niezgody, czyli decyzja MOK w Żorach, która podzieliła mieszkańców. Wejście od parkingu będzie jedynie technicznym

- Główną przyczyną, dla której podjęta została ta decyzja, i jest właśnie bezpieczeństwo osób korzystających z oferty Miejskiego Ośrodka Kultury. Schody, szczególnie zimą i po deszczu, są bardzo śliskie i niebezpieczne. Dlatego mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób wchodzących do budynków prosimy aby korzystać z wejścia głównego. Jeśli zajęcia odbywają się wewnątrz budynku to nie będzie konieczności aby wychodzić z niego i wchodzić ponownie od frontu. Zależy nam jedynie aby wszystkie osoby wchodzące na zajęcia i do budynku korzystały z głównego wejścia, które w tym celu zostało zaprojektowane. Odległość do pokonania pomiędzy parkingiem a wejściem wynosi 172 kroki. Idąc z parkingu do głównego wejścia nie Przechodzimy przez przejścia dla pieszych, cały czas korzystamy z chodnika. Jestem przekonany że jest to droga bezpieczna. Oczywiście nie jestem argumento szczelny i chętnie posłucham Państwa wątpliwości. Jestem jednak przekonany że ta decyzja wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo i komfort pracy osób znajdujących się w Domu Kultury - odniósł się do sprawy w komentarzu Damian Halmer, dyrektor MOK-u dodając, że osoby korzystające z nowej części budynku, będą mogły dostać się do niego także przez główne wejście, bez konieczności wyjścia z MOK-u.